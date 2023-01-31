Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Государство заинтересовано в стабильной и прибыльной работе бизнеса - Алихан Смаилов

31 Января 2023, 10:53
Государство заинтересовано в стабильной и прибыльной работе бизнеса - Алихан Смаилов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поделился ожиданиями от реализации реформы «с чистого листа» касательно регулирования предпринимательской деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реализация реформы «с чистого листа» позволит повысить эффективность регулирования бизнес-среды и сформировать благоприятные и стимулирующие условия для развития предпринимательства. Мы продолжим совместную конструктивную работу по улучшению развития бизнеса. Правительство всегда открыто для предложений», - подчеркнул Алихан Смаилов на заседании Правительства.

По его словам, ожидаемым эффектом станет обеспечение к 2029 году роста числа занятых в малом и среднем бизнесе до 4,7 млн человек и снижение доли государства в экономике до 14%.

Премьер-Министр озвучил ряд поручений. В частности, отраслевым государственным органам совместно с Палатой «Атамекен» поручено обеспечить своевременное принятие законодательных изменений по исключению излишних требований к бизнесу.

Особый акцент госорганам нужно уделить работе по автоматизации системы государственного контроля бизнеса, завершив работу до конца первого полугодия. Министерствам экономики и финансов Премьер поручил продолжить автоматизацию процедур отбора получателей мер государственной поддержки, а также повысить их прозрачность и эффективность.

Акиматам и заинтересованным центральным госорганам поручено оказывать всестороннюю поддержку для открываемого бизнеса.

Кроме того, как особо отметил глава Кабмина, всем государственным органам надо своевременно и оперативно реагировать на обращения предпринимателей.


Фото: t.me/Kzgovernment





Новости по теме
Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России
В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета
Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК
Теги:
Читайте также
Минторговли Казахстана переформатирует торговое сотрудничество в Российской Федерации
Программа «Тариф в обмен на инвестиции» не приведет к росту стоимости электроэнергии - Болат Акчулаков
В Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета
Касым-Жомарт Токаев отметил 73-летнего спортсмена из Карагандинской области
Приступить к базовому проектированию АЭС намерены в РК
Минэнерго нужно до 1 апреля завершить аудит всех ТЭЦ и сетей - Роман Скляр
Дефицит электроэнергии в Казахстане достигает 1200 МВт в сутки - Правительство
Не допускать дефицита нефтепродуктов поручил Роман Скляр
Новости партнеров
Популярное
1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
3 345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в этом году в Казахстане
4 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
5 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах

Лента новостей