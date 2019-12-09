Государство всегда поддерживает молодежь - Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев обратился к казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, у нашей молодежи очень много энергии, идей. У нас растет образованная молодежь, поэтому государство всегда поддерживает вас. Вы хорошо знаете главную политику нашей страны. Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев с первых дней обращает внимание именно на то, чтобы казахстанская молодежь получила достойное образование, соответствующее всем международным стандартам, и чтобы наша молодежь имела возможность заниматься спортом, культурой, искусством, чтобы прославлять свой народ и страну», - сказал Бердибек Сапарбаев на церемонии вручения молодежной премии «Дарын» в столице.

















Как ранее сообщалось, сегодня под председательством Бердибека Сапарбаева состоялось ХХІІІ заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, в ходе которого были обсуждены итоги Года молодежи, а также планы на следующий год.