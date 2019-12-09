+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Государство всегда поддерживает молодежь - Бердибек Сапарбаев

9 Декабря 2019 16:41
Поделиться:
Государство всегда поддерживает молодежь - Бердибек Сапарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев обратился к казахстанской молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Итоги Года молодежи обсудили на заседании Совета при Президенте РК
Чем запомнился Год молодежи в Карагандинской области В Туркестане прошел первый молодежный форум Кто вошел в список золотой молодежи Костаная

«Действительно, у нашей молодежи очень много энергии, идей. У нас растет образованная молодежь, поэтому государство всегда поддерживает вас. Вы хорошо знаете главную политику нашей страны. Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев с первых дней обращает внимание именно на то, чтобы казахстанская молодежь получила достойное образование, соответствующее всем международным стандартам, и чтобы наша молодежь имела возможность заниматься спортом, культурой, искусством, чтобы прославлять свой народ и страну», - сказал Бердибек Сапарбаев на церемонии вручения молодежной премии «Дарын» в столице.





Как ранее сообщалось, сегодня под председательством Бердибека Сапарбаева состоялось ХХІІІ заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан, в ходе которого были обсуждены итоги Года молодежи, а также планы на следующий год.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Молодежь, Год молодежи,
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив