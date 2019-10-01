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вчера 23:21
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Государство всегда осознает ответственность перед старшим поколением – Биржан Нурымбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов поздравил казахстанцев с Днем пожилых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Я считаю, что наше старшее поколение является золотым фондом, прежде всего, для молодежи. Их жизненный опыт, их знания, и то, что они видели в этой жизни, всегда должны служить примером для подрастающего поколения, примером патриотизма и любви к Родине. Государство всегда осознает ответственность перед старшим поколением, а также принимает меры по социальной защите. Сегодня по всей стране местными исполнительными органами проводятся мероприятия, на которых оказывают почести нашим людям старшего поколения. Есть концертные программы, проводятся встречи с молодежью», - сказал Биржан Нурымбетов.
По данным министра труда, в стране на сегодня проживают 2 млн 190 тысяч пенсионеров.
С праздником министр лично поздравил и 100-летнего жителя Нур-Султана Александра Петровича Торкина. Он прошел войну, имеет множество наград, воспитал достойных детей, внуков, растит правнуков. Биржан Нурымбетов поблагодарив пенсионера за его заслуги перед Отечеством, пожелал ему крепкого здоровья и благополучия, а также вручил ценные подарки.
«Мы сегодня были в гостях у Александра Петровича. 100 лет прожил участник войны. Наш работник рядом с ним, с утра до вечера помогаем ему. Я считаю, что одна из черт нашего казахстанского народа является уважение к старшему поколению. Уровень культуры, уровень воспитания любого человека, прежде всего, измеряется его отношением к людям старшего поколения. Поэтому преклоняю голову перед нашими старшими и ветеранами, и призываю всех не только в этот день, а всегда уважать наше старшее поколение и оказывать всемерную помощь», - отметил Б. Нурымбетов.
Напомним, ранее глава Минтруда сообщил о повышении пенсионных выплат со следующего года.
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