Государство возместит до 50% затрат на пестициды - Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство возместит до 50% затрат на пестициды, используемые в борьбе с луговыми мотыльками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает МИА «Казинформ».

По информации министерства, предоставление субсидий связано с тем, что в текущем году в северных регионах страны, Актюбинской и Восточно-Казахстанской областях, в силу климатических условий, существенно возросла опасность вспышки массового размножения лугового мотылька.

«Министерством организованы мероприятия по проведению фитосанитарных обследований на выявление фактического ареала распространения данного вредного организма. На сегодняшний день обследовано 306,59 тыс. га земли, всего общая площадь распространения составляет 16,979 тыс. га, в том числе в Актюбинской области площадь распространения составляет 2,892 тыс. га. Заселенность отмечается на сорной растительности земель государственного запаса, а также вдоль посевов зерновых и масличных культур», - сообщили в пресс-службе.

По поручению и. о. министра сельского хозяйства Е. Карашукеева Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе А. Марс командирован в Актюбинскую область, для организации работ и принятия необходимых управленческих решений по борьбе и проведению защитных мероприятий против лугового мотылька.

Отмечается, что в соответствии с государственной программой развития АПК на 2017-2021 года по инициативе сельхозтоваропроизводителей и представителей бизнеса, с 2020 года ответственность по проведению защитных мероприятий против лугового мотылька передана с компетенции местных исполнительных органов в ведение сельхозтоваропроизводителей с предоставлением субсидий на возмещение затрат стоимости пестицидов до 50%.

В текущем году на субсидирование пестицидов выделено 32,3 млрд. тенге, в том числе в Актюбинской области 545,8 млн. тенге.

«Для удешевления опрыскивателей по внесению средств защиты растений крестьянским и фермерским хозяйствам в рамках предоставления инвестиционных субсидий по техническому перевооружению предусмотрено субсидирование до 50% стоимости самоходной опрыскивающей техники, также осуществляется удешевление стоимости тракторов, так по тракторам отечественного производства предусмотрены субсидии до 30% от стоимости, для импортного производства до 25%», - отмечают в министерстве.

В настоящее время, акиматом Актюбинской области выделены финансовые средства на проведение химических обработок на площади 2,2 тыс. га, проведение защитных мероприятий осуществляется с привлечением высокоэффективной опрыскивающей техники – газогенераторов.