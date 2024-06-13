Обеспечение необходимым объемом финансирования в 2023 году позволили государству выполнить все свои социальные обязательства. Об этом заявил министр финансов РК Мади Такиев, передает корреспондента агентства Kazinform

— Дефицит бюджета составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге). По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге), — сказал Мади Такиев на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава Минфина также сообщил, что годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 99,9%, в бюджет поступило 19 трлн тенге (при плане 19,1 трлн тенге).

Из них собственные доходы РБ (без учета трансфертов) — 14,5 трлн тенге (99,3% к плану 14,6 трлн тенге). План не исполнен на 101 млрд тенге.