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Государство стремится вывести экономику из тени - Глава МИОР о новых правилах для обменных пунктов

23 Января 2020 21:50
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Государство стремится вывести экономику из тени - Глава МИОР о новых правилах для обменных пунктов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Свое мнение касательно новых правил работы обменных пунктов выразил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государство стремится навести порядок в этой сфере - сократить количество преступлений и вывести, в том числе, экономику из тени. Только за второе полугодие 2019 года Нацбанком было выявлено порядка 140 нарушений законодательства, и большинство этих нарушений связано с отмыванием доходов, финансированием запрещенной деятельности, наличием так называемых «черных касс» и другими правонарушениями», - сказал Даурен Абаев.

Министр также остановился на вопросе времени работы обменных пунктов валюты.

«Естественно, удобно, когда такие пункты работают круглосуточно. Но для туристов всегда есть вокзалы и аэропорты, где обменники круглосуточны. Это ограничение вводится, в том числе, и для безопасности самих обменных пунктов. Вы знаете, что в ночное время как раз совершается большинство налетов. Или давайте возьмем другие страны. Посмотрите на опыт России - там можно обменять деньги только в банках. В Германии и Голландии паспорт необходимо предъявлять при обмене любой суммы. В большинстве стран в выходные дни подобные операции вообще недопустимы. Поэтому все это делается для наведения порядка в этой сфере», - заключил Даурен Абаев.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Серик Сабеков

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