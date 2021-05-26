Государство создает условия, чтобы молодые люди возвращались в страну - глава МИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева ответила на вопрос граждан по поводу того, какие меры поддержки принимаются государством в целях сокращения оттока молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос не раз поднимался в обществе. Если обратиться к статистике, то в целом от 100 процентов уезжает 0,2% населения. Это допустимый коридор, поэтому говорить о массовом оттоке здесь не приходится. Другой вопрос – наверное, нужно рассматривать причины. Кого-то приглашают на работу, кто-то получает грант в ведущих мировых вузах, кто-то проходит стажировку и практику. Другой вопрос, что все эти граждане готовы вернуться и вносить свой вклад в развитие нашей страны. Свидетельство тому - буквально недавно мы встречались с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана», и меня действительно очень впечатлил молодой человек - Санжар Тайжан, который уже сегодня работает с Илоном Маском и открыто выражает свое стремление вернуться и работать в своем направлении в нашей стране. Таких молодых людей очень много», - рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе отчетной встречи с населением.

«Почему-то наши граждане не замечают такой прекрасный аспект, что если наши молодые граждане имеют возможность обучаться в ведущих вузах и работать на таких предприятиях - это, наверное, потенциал наших учителей, которые дают знания, воспитывают наших детей целеустремленными и умеющими добиваться своих целей. Нужно говорить о том, что сегодня век глобализации, когда все границы открыты, конечно, человек стремится реализовать свой потенциал и выбрать самое лучшее. Это закономерный процесс. Но самое важное – люди возвращаются, работают в нашей стране», - считает министр.

По словам Аиды Балаевой, государство создает условия для того, чтобы молодые люди возвращались и могли реализовать свой потенциал в стране.