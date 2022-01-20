Государство соблюдает баланс между обеспечением внутреннего рынка продовольствием и экспортом – Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство соблюдает баланс между обеспечением внутреннего рынка продовольствием и экспортом. Об этом сегодня заявил председатель комитета торговли Ержан Казанбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Как подчеркнул председатель комитета торговли, решение о введении запрета принимается Межведомственной комиссией по внешнеторговой деятельности, в которой участвуют как государственные органы, так и субъекты бизнеса, включая отраслевые ассоциации.

При этом, «проводится анализ ситуации по каждому товару, составляются необходимые расчеты и прогнозы влияния при введении внешнеторговых ограничений».

Как было разъяснено, «только после проведения всех расчетов и обсуждений принимается решение. То есть, каждое введенное ограничение подкрепляется цифрами».

По инициативе бизнеса или государственного органа Межведомственная комиссия может отменить ранее веденное ограничение.

Также он рассказал, что ведется работа над наращиванием производства приоритетных культур, предназначенных для социально значимых товаров. «Кроме того, мы работаем над взаимовыгодным обменом товарами в пиковые сезоны с нашими ближайшими соседями – традиционными поставщиками некоторых овощей и фруктов», - сообщил Е. Казанбаев.

Помимо этого, определение баланса производства-потребления позволит определять избытки, которые можно направлять на экспорт.

С полноценным запуском Национальной товаропроводящей системы к активному торговому процессу подключается мелкие товаропроизводители (ЛПХ). Вовлечение их в современную, цивилизованную торговлю позволит изменить картину не только обеспеченности внутреннего рынка, но и экспортного потенциала.

В этом случае дополнительные доходы, которые смогут получать фермеры, вновь обернутся наращиванием объемов производства.

«Таким образом, с одной стороны, развивая производство товаров и внутреннюю торговлю, включая торговую инфраструктуру, мы способствуем и развитию экспорта. А, ориентируясь на экспорт, стимулируем и импортозамещение и обеспечение внутреннего рынка», - заключил представитель министерства торговли.