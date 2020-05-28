Государство системно подходит к решению проблем – глава Национального центра биотехнологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор Национального центра биотехнологий Ерлан Раманкулов прокомментировал озвученные Главой государства на третьем заседании НСОД поручения и инициативы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инициативы и поручения, озвученные Главой государства на третьем заседании НСОД, несомненно, очень важны и взаимосвязаны между собой. Это говорит о том, что к решению имеющихся проблем государство подходит системно. Это не сиюминутный ответ на ситуацию, руководство нашей страны глубоко подошло к ее решению. Государство системно решает вопросы, начиная от высшего и среднего образования и заканчивая непосредственно наукой. Президент еще раз подтвердил свою приверженность к увеличению финансирования науки», - сказал Ерлан Раманкулов в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

Он напомнил, что целевая цифра – 1% от ВВП.

«К сожалению, эта цифра озвучивалась уже давно, но финансирование науки в таких масштабах откладывалось. То есть, конкретные шаги в данном направлении начали предприниматься в последние несколько лет. В 2019 году финансирование науки было на уровне 0,189% от ВВП, чтобы довести эту цифру до 1%, нужно увеличить финансирование в 5 раз. Изменения в финансировании без администрирования этих денег не будет эффективным. Поэтому МОН сейчас сопрягает это с новыми принципами контроля и дистрибьюции финансов, что очень правильно. Это ужесточение правил конкурсов и т.д», - отметил спикер.

Глава центра также высказался по поводу инициатив касательно развития биобезопасности и необходимости увеличения финансирования материально-технического базы.

«Необходимость материально-технического оснащения – тоже является застарелой проблемой по всем институтам разного направления. Это крайне злободневный вопрос. Биобезопасность – очень масштабный вопрос. Он гораздо шире, чем люди привыкли об этом думать. Он включает контроль эпидемий, особо опасных заболеваний. Кроме того, туда входят вопросы качества пищи, качества продукции сельского хозяйства, где-то этот вопрос затрагивает даже фармацевтику. Примерно полтора года шла работа над Законом о биобезопасности, пока этот закон все еще в разработке, но в связи с пандемией, думаю, работа будет продолжена. Также, думаю, будет расширен спектр полномочности этого закона. Конечно, этот закон очень нужен», - заключил Е. Раманкулов.