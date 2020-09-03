Государство развивает общество через местное самоуправление – Батима Мукина о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Батима Мукина считает решение разработать Социальный кодекс страны правильным. По ее мнению, у всех граждан должны быть равные возможности на всех уровнях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства заявил, что сфера социального обеспечения регулируется 17 законами и десятками подзаконных актов. Это привело к размытости ответственности госорганов, непониманию гражданами собственных прав. Поэтому необходимо разработать единый законопроект. Никто, наверное, не будет спорить с тем, что отсутствие концептуального подхода к формированию отраслевого законодательства приводит к нарушениям прав граждан на социальное обеспечение. Такое законодательство сложно в применении. Считаю решение разработать Социальный кодекс очень правильным. У всех граждан должны быть равные возможности на всех уровнях», - прокомментировала Батима Мукина.

По ее мнению, в своем послании Президент озвучил очень многие проблемные вопросы, ранее поднятые обществом, что еще раз свидетельствует об укреплении диалога между обществом и государством.

«Радует, что у нас действительно «Слышащее государство», - отметила она, - то, что увеличат количество квот по программам ЭКО до 7 тысяч, то есть в 7 раз, это же чудесно! Подумать только, сколько семей получат шанс иметь детей. Это ведь тоже социальная проблема своего рода. Из-за бесплодия страдает психика людей. Годы ожидания, скандалы, депрессия – все это отражается на семье и, конечно же, на обществе. К сожалению, каждая шестая семья в Казахстане не может иметь детей. Соцопросы показывают, что около 20% казахстанцев считают это весомым основанием для развода. Поэтому данная программа как глоток свежего воздуха для таких семей», - рассказала председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Глава государства в своем Послании отметил, что пришло время разработать новую концепцию развития местного самоуправления. Он также подчеркнул важность усиления финансовых возможностей местного самоуправления.

«Необходимо дать финансовую независимость местному самоуправлению. Это говорит о том, что государство развивает гражданское общество через местное самоуправление и о его уже институциональном становлении в стране. Мне в Послании очень импонирует, что Президент делает основные акценты на «Слышащем государстве», на его активном применении. Поднимаются такие вопросы как выстраивание диалога. Все это говорит о том, что государство институционально формирует аппарат «Слышащего государства». Его позиция про эффективность, про обоснованность принятия государственных решений и необходимости реформирования госаппарата подтверждают это. То, что будем формировать новый состав с какими-то новыми компетенциями – это тоже один из факторов, необходимых для модернизации системы государственной работы и формирования новых навыков отработки «слышащего государства», - пояснила председатель Правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

Спикер считает, что вопросы экологии, утверждение Экологического кодекса и необходимость внедрения его в жизнь тоже очень важные посылы. Закладываются фундаментальные документы как Экологический кодекс, Социальный кодекс, разрабатывается еще несколько нормативных документов, формируется Агентство.

«И во всей этой политике краеугольным камнем будет выступать человек с его потребностями. Чувствуется, что государство старается развивать все отрасли во благо человечества. Нужно признать, что по инициативе Главы государства подходы постепенно меняются. Растущая активность гражданской позиции очевидна», - заключила Батима Мукина.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.



