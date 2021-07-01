Государство разделяет ответственность за выборы сельских акимов с народом - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Самат Нуртаза поддерживает нововведения в выборах сельских акимов в Казахстане. По его словам, государство разделяет ответственность с народом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Например, раньше в село отправляли одного акима из области или столицы, то есть один и тот же человек, которого жители деревни хотели или не хотели видеть акимом, не зная, знает ли этот человек положение деревни. Эта сторона была проигнорирована. Сейчас ситуация изменилась. Теперь жители села могут избрать акима сами. Если завтра этот человек не сможет нести службу на должном уровне, то сельчане не смогут выразить обиду на власть. То есть, выборы сельских акимов - это разделение ответственности властей с населением», - говорит Самат Нуртаза.

По его словам, если один процент среди избранных акимов не смогут выполнить свою работу, то за него будут в ответе и другие.

«Статистика показывает, что в Казахстане насчитывается более 770 сел. Мы должны быть готовы ко всему. 1% этих сел - 77 населенных пунктов. Если 99% избранных акимов будут достойно работать, а один оставшийся процент не может нести возложенную на него обязанность, если его поймают с коррупцией, за это будут в ответе все. Поэтому нагрузка на избираемых акимов тяжелая», - говорит эксперт.

Спикер отметил, что поддерживает нововведения в выборах сельских акимов.

«По-моему, это правильный проект, верный шаг. Сельские акимы и акимы районов должны быть избраны. Кроме того, надо смотреть не на биографию и географию избираемого человека, а на его деловитость», - заключил он.

Напомним, 13 апреля в Мажилисе Парламента РК состоялась презентация проекта Конституционного закона с поправками в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

15 января Глава государства заявил, что после выборов акимов сельских округов можно будет перейти к выборам акимов сел. 25 мая Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Также сообщалось, что 836 акимов будут избираться прямым голосованием в Казахстане.