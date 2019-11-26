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Государство планирует погасить кредиты 57 тысяч казахстанцев

26 Ноября 2019 16:49
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Государство планирует погасить кредиты 57 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство планирует помочь погасить кредиты около 57 тысячам граждан. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как вы знаете, по поручению Президента кредитные льготы получили пять категорий людей. Это одноразовая акция. Что касается официальных нормативных правовых документов, то эта акция завершилась 5 сентября. Однако, как вы знаете, многие граждане обратились к нам. Поэтому мы не прекращаем прием», - заявил Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, определенные препятствия создало отсутствие документов, подтверждающих родственные отношения.

«Мы помогали людям отрегулировать эту проблему. Мы работали на протяжении двух месяцев. До 1 ноября мы проделали эту работу и дополнительно определили около 57 тысяч граждан, которые могут претендовать на кредитные льготы. Мы уже сделали запрос на выделение дополнительных средств в соответствующем размере: 9,4 миллиарда тенге. К концу года мы погасим кредиты 57 тысяч казахстанцев, которым до 1 ноября удалось решить вопросы с документами», - заключил министр.

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Ключевые слова: Социальная поддержка, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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