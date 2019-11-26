Государство планирует погасить кредиты 57 тысяч казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство планирует помочь погасить кредиты около 57 тысячам граждан. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, по поручению Президента кредитные льготы получили пять категорий людей. Это одноразовая акция. Что касается официальных нормативных правовых документов, то эта акция завершилась 5 сентября. Однако, как вы знаете, многие граждане обратились к нам. Поэтому мы не прекращаем прием», - заявил Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в Правительстве.

По его словам, определенные препятствия создало отсутствие документов, подтверждающих родственные отношения.

«Мы помогали людям отрегулировать эту проблему. Мы работали на протяжении двух месяцев. До 1 ноября мы проделали эту работу и дополнительно определили около 57 тысяч граждан, которые могут претендовать на кредитные льготы. Мы уже сделали запрос на выделение дополнительных средств в соответствующем размере: 9,4 миллиарда тенге. К концу года мы погасим кредиты 57 тысяч казахстанцев, которым до 1 ноября удалось решить вопросы с документами», - заключил министр.