Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat - Аблайхан Оспанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство не планирует создавать аналог китайского WeChat. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития РК Аблайхан Оспанов , передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство не будет создавать свой собственный WeChat. Есть разные компании, которые работают над тем, чтобы создать цифровую систему, чтобы побороться с Telegram, WhatsApp. Такие на рынке решения уже есть, они уже есть в appstore. Сегодня они будут привлекать граждан с WhatsApp переходить во внутреннюю соцсеть. Конечно, мы можем сказать, что у нас появится, но это если полностью частный игрок, которого граждане сами начнут использовать», - пояснил Аблайхан Оспанов в интервью журналистам в Правительстве.

Вице-министр отметил, что на государственные средства такой проект не будет реализовываться.

«Вы, наверное, сами помните раньше сидели в «Одноклассниках», потом во «Вконтакте», потом перешли в «Фейсбук». Здесь также, если появится хорошее казахстанское приложение частное, которое позволит нам использовать, я думаю, мы все сами туда перейдем. А так, кого-то насильно, такого не будет. Государством это не финансируется», - резюмировал Аблайхан Оспанов.