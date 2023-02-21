Государство и народ Казахстана проявили солидарность с Турцией - посол Уфук Экиджи

АСТАНА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Посол Турции в Казахстане Уфук Экиджи высоко оценил поддержку и солидарность Астаны с Анкарой на фоне последствий разрушительных землетрясений с эпицентром в турецком Кахраманмараше. В беседе с «Анадолу» турецкий дипломат отметил, что после стихийного бедствия казахстанский народ и государство протянули руку помощи Турции, передает МИА «Казинформ».

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и заявил о готовности к посильной помощи. Уже на второй день после бедствия в Турцию была отправлена первая поисково-спасательная бригада, а спустя два дня - вторая в составе 60 человек», - сказал Экиджи.

Помимо этого, по словам дипломата, Казахстан выделил Турции финансовую помощь в размере 1 млн долларов, а также отправил гуманитарный груз весом в 55 тонн, в том числе мобильные туалеты, палатки, одеяла и зимняя одежда.

Экижи привлек внимание к активной поддержке Турции не только со стороны Правительства Казахстана, но компаний и рядовых жителей республики. «На специальном счету в филиале Ziraat Bank в Казахстане уже собрано более 4,1 млн долларов пожертвований. Все пожертвования были переведены на счет AFAD», - заверил посол.

По его словам, рядовые жители и различные фонды Казахстана продолжают оказывать поддержку пострадавшим от землетрясений в Турции.

«Сбор помощи организован и в посольстве Турции в Астане, а также в генконсульствах в Алматы и Актау. К настоящему моменты в зону бедствия отправлено более 100 тонн гуманитарной помощи. В первое время мы принимали и продукты питания, но сейчас приоритетом является палатки, генераторы, обогреватели. Только из Астаны отправлено около 12 тонн помощи. Еще около 15 тонн в ближайшее время будут отправлены в Турцию», - отметил Экиджи.

Эта солидарность придала нам силы

Турецкий дипломат рассказал также, что после разрушительного землетрясения дипломатическое ведомство Турции посетило большое число казахстанцев, как государственные чиновники, так и простые жители.

Он напомнил, что запись в книге соболезнований дипмиссии оставили Президент Касым-Жомарт Токаев, Премьер-Министр Алихан Смаилов, глава МИД Мухтар Тлеуберди и другие.

Посол сообщил, что его особенно тронула реакция рядовых граждан Казахстана, посетивших дипведомство.

«К примеру, маленькая девочка принесла нам свою копилку, а мужчина сказал, что хочет пожертвовать нам обручальные кольца: свое и своей супруги. Было очень много подобных эмоциональных событий. Мы были очень тронуты поддержкой и солидарностью Казахстана», - сказал Экиджи.