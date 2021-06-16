Государство и гражданское общество могут сделать многое для борьбы с торговлей людьми – Шахноза Хасанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство и гражданское общество могут сделать многое для борьбы с торговлей людьми. Так считает директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня гражданское общество играет важную роль в содействии обеспечению прав человека в Казахстане. Правительство готово к сотрудничеству с гражданским обществом, которое лучше других знает нужды и заботы населения. Очень важно для реализации конституционных прав каждого гражданина Правительству принимать соответствующие меры. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека». Как известно, данный план включает в себя 9 направлений, имеется направление о правах жертв торговли людьми. Пострадавшие от торговли людьми просто выпадают из общества. Речь не только о том, что их принуждают к труду, и они не получают оплату за выполненную работу. Пострадавшие от таких преступлений, как торговля людьми, лишаются возможности претендовать на гарантированные государством права человека. Поэтому, очень важно уделять особое внимание выявлению и расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми», – сказала Ш.Хасанова.

По ее словам, торговля людьми нарушает несколько прав человека. Это права на труд, достойную оплату труда, охрану здоровья, честь и достоинство. Иногда такие преступления нарушают основное право человека – право на жизнь.

Ш.Хасанова отметила, что Казахстан является второй страной по популярности для мигрантов из стран Центральной Азии, после Российской Федерации. Опыт и анализ обращений в Центр показал, что пострадавшими от торговли людьми зачастую становятся не только граждане Казахстана. В 70% случаев пострадавшими становятся иностранные граждане. Однако, согласно национальному законодательству о специальных социальных услугах жертвам торговли людьми, иностранные граждане не имеют права обратиться за помощью и получить такие услуги от государства. В то же время, согласно международному законодательству, каждый пострадавший от торговли людьми имеет право на получение помощи от государства. Кроме того, это касается и легализации статуса трудовых мигрантов, которые, по миграционному законодательству, могут быть депортированы из страны еще до того, как будет начато досудебное расследование.

По словам Ш.Хасановой, Казахстаном уже сделано немало для борьбы с торговлей людьми и совместно с гражданским обществом можно сделать еще многое.



