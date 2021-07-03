Государство должно реформировать себя с точки зрения улучшения инвестклимата - Сума Чакрабарти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какой лучший опыт преодоления коронакризиса можно использовать в Казахстане? Об этом рассказал советник Президента РК, заместитель председателя Высшего Совета по реформам Сэр Сума Чакрабарти на онлайн -конференции Astana Finance Days 2021, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Если вы посмотрите на то, какие страны лучше справились с данным кризисом, наверное, здесь нужно думать о двух фазах. Первая фаза – управление кризисом. Думаю, что Восточная Азия и Австралия лучше всех справились, если посмотрим на количество смертности. Если посмотрим на уровень вакцинирования – это США и Израиль, но Великобритания добилась лучших показателей, чем США. Великобритания – первая страна по Европе по вакцинации. Поэтому очень интересно посмотреть на то, что отдельные страны лучше показали себя во второй фазе вакцинации, чем в первой. Наверное, это является результатом системы государственного планирования», - считает Сума Чакрабарти.

По его словам, есть несколько ключевых фаз по этому вопросу. Первое – восстановление с сохранением трудовых мест, рынка труда. Если говорить о предприятиях МСБ, очень много рабочих мест было потеряно.

«То, что мы здесь видели, государство должно быть более активным и проактивным. Реформы государственного аппарата были отложены ввиду кризиса и пандемии. Есть риск, и это касается не только Казахстана, но и других стран. Люди привыкнут к тому, что государство возьмет на себя лидирующие роли, что государство управляет экономикой, вместо того чтобы рынок управлял экономикой», - отметил С.Чакрабарти.

По словам спикера, необходимо, чтобы именно рынок управлял экономикой.

«Моя роль как Советника Президента РК – создание более рыночной модели экономики и хозяйства. Поэтому здесь мы должны говорить о том, что государство должно реформировать себя с точки зрения улучшения инвестиционного климата, продолжения всех реформ, которые были начаты на протяжении многих лет. Тот рост, который мы хотим видеть, должен быть устойчивым ростом, то есть, сокращение использования ископаемого сырья. Все эти дни позади, когда страны могли полагаться на ископаемый источник энергоносителей. Нужно менять структуру топливно-энергетического баланса. Роль государства заключается в том, чтобы на личном и индивидуальном планировании меняли свое поведение. Поэтому здесь достаточно много моментов. Если отдавать должное государство, государство фокусируется на этих вопросах», - заключил Сума Чакрабарти.