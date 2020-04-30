Государство должно принимать все возможные меры для улучшения жизни ветеранов - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государство должно принимать все возможные меры для улучшения жизни ветеранов и других лиц, переживших тяготы войны, семей погибших военнослужащих. Об этом заявил сенатор Сергей Ершов, выступая на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рассмотрение проектов законов, направленных на улучшение жизни наших ветеранов в преддверии государственных праздников - Дня защитника Отечества и Дня Победы, считаю своевременной и обоснованной мерой. Наши граждане заплатили высокую цену за Победу в Великой Отечественной войне. Более миллиона казахстанцев ушло на фронт в годы войны. Вернулось – меньше половины», - сказал Сергей Ершов.

Депутат добавил, что немало сегодня ветеранов, принимавших участие в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, в Афганистане, в усилении охраны внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в межэтническом конфликте в Нагорном Карабахе.

«Когда мир настигла террористическая угроза, наши воины - миротворцы снова не остались в стороне. Недавно, 26 апреля прошло 34 года после одной из самых крупных техногенных катастроф 20 века на Чернобыльской АЭС. Из Казахстана в 1986 году было призвано 31 743 человека для ликвидации катастрофы. Сейчас из них в живых осталось меньше 5 тысяч человек... Сегодня вряд ли возможно точно подсчитать, сколько жизней отдали наши соотечественники за свободу. И каждый из них ежедневно совершал подвиг, вступая в бой. Люди шли на войну с целью защитить свою страну, а не ради знаков отличия и медали», - подчеркнул Сергей Ершов.

Сенатор отметил, что все они подарили нам мирное небо. Они были готовы отдать жизнь за нашу Отчизну – за наш Казахстан. Именно эти истории дают подрастающему поколению право гордиться своей страной и равняться на настоящих героев.

«Мы должны ценить и помнить об их подвигах. В свою очередь государство должно принимать все возможные меры для улучшения жизни ветеранов и других лиц, переживших тяготы войны, семей погибших военнослужащих. Необходимо отметить, что в 1994 году Казахстан ратифицировал Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих. Наша страна пытается полностью обеспечить исполнение социальных мер по защите ветеранов, указанных в данном Соглашении», - резюмировал Сергей Ершов.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената приняли закон «О ветеранах» и два сопутствующих к нему закона, которые предусматривают освобождение ветеранов от ряда налогов и увеличение им пособия.