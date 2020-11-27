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Государство должно оказывать поддержку всем формам гражданского участия и объединения – Крымбек Кушербаев

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Ноября 2020, 13:00
Государство должно оказывать поддержку всем формам гражданского участия и объединения – Крымбек Кушербаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство будет оказывать поддержку всем формам гражданского участия и объединения. Об этом сообщил Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев на пленарном заседании IX Гражданского форума «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство должно, по мере своей возможности, оказывать поддержку всему разнообразию форм гражданского участия и объединения, в особенности на местном, региональном уровне. Необходимо поощрять проявления множества форм и методов объединения граждан для реализации своих культурно-исторических, творческих, научных, спортивных и иных интересов и увлечений. Нужны самые различные формы организации, включая этнокультурные, корпоративные, муниципальные и так далее. Чем в большем числе кружков, секций, организаций состоит гражданин, чем больше круги его доверия, участия, сотрудничества, тем крепче социальный капитал в нашей стране», – сказал К. Кушербаев.

По его словам, в Казахстане работают около 500 этнокультурных и историко-культурных объединений. Эти объединения консолидируют историков и журналистов, писателей и краеведов, пропагандируют национальную историю и культуру, доводят до молодого поколения труд и подвиг славных сынов казахского народа. В дальнейшем эти объединения и фонды должны подняться на новую ступень, встать в один ряд с коллегами общенационального уровня.

Госсекретарь подчеркнул, что участие указанных фондов и объединений в формировании календаря знаменательных дат и гуманитарной повестки будет иметь очень важное значение в будущем.

«Мы будем пресекать родовое и другое мелкое деление на местах, создавать условия для формирования национального, государственного сознания у наших соотечественников», – отметил К. Кушербаев.


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