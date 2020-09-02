Государство делает многое для поддержки института семьи – общественный деятель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель республиканского совета по защите прав детей при партии Nur Otan Динара Закиева выступила на круглом столе по обсуждению социальных приоритетов в рамках Послания Президента РК, организованном Министерством информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании Касым-Жомарт Кемелевич дал поручения по самым актуальным вопросам и острым темам в сфере поддержки семьи и защиты прав детей. По инициативе МИОР мы проводили работу в регионах и отметили для себя, что очень многое делается в государстве для поддержки семьи. Много различных программ, обучения, переквалификации. И зачастую семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не знают об этих программах», - сказала Динара Закиева.

Она привела примеры.

«Когда мы проводили обучение женщин швейному делу на фабрике «Ютария» в Нур-Султане, многие женщины даже не знали, что там есть вакантные места. То есть, где-то нужно поддержать предпринимателей информационно, чтобы рассказывать людям о том, где есть эти вакантные места. Многие женщины не знали, какие прекрасные программы есть у НПП «Атамекен», что у них в городе 117 обучающих центров, и т.д. Мы все были рады, что Президент отметил необходимость расширения охвата дополнительным образованием», - отметила спикер.

«Это действенная мера по профилактике суицида и преступлениям несовершеннолетних. Чем больше будет занят ребенок и будет вкладывать свою энергию в продуктивные занятия, тем больше шансов, что не увлечется чем-то, что поведет его по неправильному пути», - заключила Д. Закиева.



