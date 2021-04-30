Государство дает возможность каждому открыть и развивать бизнес через различные программы - бизнесвумен

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ – В Казахстане для каждого, кто решит заняться бизнесом или расширить имеющийся, есть все инструменты поддержки и различные госпрограммы. Так считает учредитель и директор компании ТОО «S&W» Инна Старушкина, передает корреспондент МИА Казинформ».

ТОО «S&W» работает на рынке Костаная вот уже более 10 лет. И как отмечает И.Старушкина, все это время успешно пользуется помощью государства, участвуя в госпрограммах по поддержке бизнеса.

В начале своей деятельности компания занималась оптовой и розничной торговлей плитными материалами и комплектующими для производства мебели. В 2007 году - запустила собственное производство ламинированных древесных плит, производительной мощностью до 10 тысяч листов в месяц. В Костанае у ТОО есть два собственных магазина, откуда осуществляется реализация готовой продукции. В 2015 году открыли филиал в городе Петропавловске.

На сегодняшний день компания предоставляет весть спектр услуг для производства мебели: кромкооблицовывание, раскрой и распил ДСП. Преимущество предприятия в том, что здесь имеется весь ассортимент мебельных и строительных комплектующих, охватывающий все сегменты рынка, как эконом, так и премиум класса.

Для расширения своей деятельности компания не раз пользовалась государственными программами Фонда «Даму». Только в июне 2020 года компания обратилась за поддержкой в Фонд и в АО «Банк ЦентрКредит». Банк выдал кредит под 14,5% годовых, из которых 8,5% субсидирует Фонд Даму, а 6% оплачивает предприниматель по программе «Дорожная карта бизнеса-2025».

Как отмечает И. Старушкина, кредит был взят на пополнение оборотных средств. Также компания воспользовалась гарантией Фонда в размере 50% от суммы кредита, которая покрыла за предпринимателя недостающий перед банком залог.

«В настоящее время, когда экономика Казахстана переживает сложный период, государство дает возможность каждому предпринимателю открыть новый, либо развивать текущий бизнес через различные программы поддержки. Наша компания на протяжении более 10 лет успешно пользуется государственными программами, реализуемыми Фондом «Даму, за что им огромная благодарность! Надеемся и дальше на наше плодотворное сотрудничество!» - добавила И. Старушкина.