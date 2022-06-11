11 Июня 2022 16:09

Государство будет регулировать необоснованное повышение цен на бензин - глава Минэнерго РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Значительного роста на массовый бензин не будет. Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопросы журналистов, Болат Акчулаков напомнил, что по поручению Главы государства приказом Министерства, сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.

К примеру, сегодня средняя стоимость на бензин АИ-92 составляет 181 тенге, АИ-95- 213 тенге, дизтопливо - 230 тенге.

«Мы предлагаем улучшить систему распределения ГСМ, убрать так называемых непродуктивных посредников, участвующих в ценообразовании. Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в ее транспортировке и не имеет в наличии тех же нефтебаз, заправочных станций», - сказал министр энергетики.

По истечении 180 дней во избежание резкого роста цен на газ Министерство энергетики совместно с Комитетом государственных доходов будут контролировать оборот сжиженного нефтяного газа, реализуемого на внутреннем рынке Республики Казахстан.

Болат Акчулаков добавил, что значительного роста на так называемый массовый бензин сортов АИ-92 и АИ-93 не будет, так как в Министерстве энергетики этот вопрос будут регулировать до вступления поправок в законодательство и пока не уберут посредников.

Что касается стоимости премиального бензина класса АИ-95, АИ-96 и АИ-98, министр отметил, что государство также будет регулировать необоснованное повышение цен, но жесткого контроля не предполагается. То же самое касается и дизельного топлива.

По словам Б. Акчулакова, следующие 180 дней цены на него расти не будут. Делается это для того, чтобы осенняя уборочная кампания прошла мягко.

Кроме того, министр энергетики сообщил, что продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на 6 месяцев.