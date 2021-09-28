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    22:50, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Государственный театр танца «Наз» открыл очередной концертный сезон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр танца «Наз» открыл очередной концертный сезон. В честь этого события артисты театра провели для жителей и гостей города Нур-Султан концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Государственный театр танца «Наз» открыл XXII концертный сезон программой «Наз-би әлем». На концерте прозвучали народные танцы, национальные песни, современные песни. Таким образом, мы предлагаем часовую программу, которая будет развлекать всех желающих. Мы надеемся, что жители и гости города будут довольны», - сказал главный администратор государственного театра танца «Наз» Айсултан Басыкара.

    Концертное мероприятие прошло на площади «Demalys Promenade», расположенной по улице А. Мамбетова. Яркие осенние краски сопровождались национальной музыкой и нарядами, которые произвели особое впечатление на зрителей.
    Стоит отметить, что в ходе концертного мероприятия были полностью соблюдены карантинные меры, такие как масочный режим, социальная дистанция.


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