НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр танца «Наз» открыл очередной концертный сезон. В честь этого события артисты театра провели для жителей и гостей города Нур-Султан концерт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Государственный театр танца «Наз» открыл XXII концертный сезон программой «Наз-би әлем». На концерте прозвучали народные танцы, национальные песни, современные песни. Таким образом, мы предлагаем часовую программу, которая будет развлекать всех желающих. Мы надеемся, что жители и гости города будут довольны», - сказал главный администратор государственного театра танца «Наз» Айсултан Басыкара.

Концертное мероприятие прошло на площади «Demalys Promenade», расположенной по улице А. Мамбетова. Яркие осенние краски сопровождались национальной музыкой и нарядами, которые произвели особое впечатление на зрителей.

Стоит отметить, что в ходе концертного мероприятия были полностью соблюдены карантинные меры, такие как масочный режим, социальная дистанция.