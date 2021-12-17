Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова открыл очередной сезон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный театр драмы и комедии имени А. Мамбетова открыл в Нур-Султане очередной сезон, посвященный 30-летию Независимости страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Наш театр - один из самых молодых. Мы отметили только нашу третью годовщину. Накануне 30-летия независимости мы открываем четвертый сезон нашего театра. Спектакль, посвященный 175-летию Абая, поставил заслуженный деятель Республики Казахстан Нурлан Жуманиязов. В этом спектакле мы узнали о жизни Абая, о том, как он добился больших успехов, как пришел к великим идеям, как прошел путь от маленького Абая до великого Абая. Я сыграла в спектакле мать Абая Улжан», - рассказала актриса театра Ажар Шакиржанова.

Своими мыслями поделился и актер Бекарис Аскарбеков, сыгравший юность поэта.

«В спектакле «Жас Абай» я сыграл юность поэта. Для меня это большая честь. Считаю это своей победой. Непросто понять смысл стихов поэта и его Cлов назидания», - сказал актер театра Бекарис Аскарбеков.