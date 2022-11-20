Государственный советник РК проголосовал на выборах

20 Ноября 2022, 07:42

20 Ноября 2022, 07:42

Государственный советник РК проголосовал на выборах

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин проголосовал на президентских выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Государственный советник РК прибыл в избирательный участок №111, расположенный в здании Национальной библиотеки РК.

«Каждые выборы имеют большое значение, потому что результат каждых выборов влияет на будущее развитие страны, на наше будущее, на будущее каждого гражданина. Поэтому каждые выборы имеют большое значение. Думаю, что эти выборы имеют серьезное значение для определения перспектив развития нашей страны. Эти выборы закладывают основу нового государственного устройства. Поэтому призываю граждан сегодня прийти на избирательные участки и воспользоваться своим конституционным правом. Если мы хотим, чтобы наша страна дальше развивалась,чтобы мы сообща принимали решение, мне кажется выборы - это как раз таки прекрасная возможность гражданам проявить солидарность, гражданское участие. Знаю, что в обществе есть ожидания новых позитивных перемен. Думаю, что эти выборы дадут импульс новым преобразованиям», - сказал журналистам Ерлан Карин.

Сегодня проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.