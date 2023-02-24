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Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 08:03
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Казахстан Фото: reuters.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 28 февраля 2023 года Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В ходе пребывания в Астане Госсекретарь будет принят Президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с Заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

В этот же день в Астане с участием Э. Блинкена пройдет Министерская встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1. В повестке дня – вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США.


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