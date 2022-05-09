9 Мая 2022 10:37

Государственный секретарь РК возложил цветы к памятнику Маншук Маметовой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня, в День Победы, Государственный секретарь РК Ерлан Карин принял участие в возложении цветов к памятнику героя Советского Союза, пулеметчицы Маншук Маметовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Церемония возложения цветов состоялась в сквере Акжайык на проспекте Победы. Память героев почтили минутой молчания.

Маншук Маметова считалась лучшим пулеметчиком. Недолгой, но яркой, как вспыхнувшая звезда, была ее жизнь. Она погибла в бою за честь и свободу родной страны, когда ей шел двадцать первый год. Недолгий боевой путь славной дочери казахского народа завершился бессмертным подвигом, совершенным ею у стен древнего русского города Невеля.

В октябре 1943 года в тяжелых боях за освобождение г. Невеля (Невельская наступательная операция) при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы. Президент подчеркнул, что победа была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. «Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать», - считает Президент РК.

Во всех регионах Казахстана проводятся мероприятия в честь Дня Победы. В частности, в эти дни проходят церемонии возложения цветов к мемориалам и памятникам.

6 мая Глава государства подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы» прославленным стрелкам Тулеугали Абдыбекову и Ибраиму Сулейменову, а также командиру стрелкового батальона Александру Несмиянову, чьи подвиги не получили должной оценки в свое время.

В ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника Отечества Президент РК подчеркнул, что Вторая мировая война оставила неизгладимый след в истории человечества. По словам Главы государства, в годы войны наш народ продемонстрировал настоящую храбрость, мужество и решительность.

В годы войны на фронтах воевали около 1 млн 800 тыс. казахстанцев. Сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Четыре казахстанца стали дважды героями.