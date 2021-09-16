Государственный нацпарк «Көлсай көлдері» включен во Всемирную сеть ЮНЕСКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЮНЕСКО включила казахстанский государственный национальный природный парк «Көлсай көлдері» во Всемирную сеть биосферных резерватов. Такое решение было принято на 33-й сессии Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Особого внимания заслуживает то, что казахстанская заявка «Көлсай көлдері» была подготовлена в условиях ограничений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире.

Благодаря слаженной работе сотрудников администрации Государственного национального природного парка «Көлсай көлдері» Национальная сеть биосферных резерватов программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» в Казахстане пополнилась еще одним биосферным резерватом.

Таким образом, на сегодня Национальная сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО в Казахстане насчитывает 13 биосферных резерватов. Это количество значительно превосходит число биосферных резерватов в других странах Центральной Азии. Признание такого количества биосферных резерватов свидетельствует о внимании мирового сообщества к вопросам сохранения биологического разнообразия Казахстана и стремлении сохранить его для будущих поколений.