Государственный и общественный контроль в области растительного мира планируют ввести в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют ввести государственный и общественный контроль в области растительного мира. Об этом сообщил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серик Кожаниязов на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, где обсуждался проект Закона «О растительном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках законопроекта предусмотрены государственный и общественный контроль в области растительного мира. Государственный контроль осуществляется за несанкционированным изъятием объектов растительного мира и осуществляется в форме проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом и настоящим законопроектом. Предметом государственного контроля за несанкционированным изъятием объектов растительного мира являются: объекты растительного мира и среда их произрастания до и после проведения заготовок сырья и их текущее состояние; собранная дикорастущая растительная продукция; деятельность по охране, защите, восстановлению и использованию объектов растительного мира; деятельность, оказывающая отрицательное влияние на объекты растительного мира и среду их произрастания. Общественный контроль в сфере обращения с объектами растительного мира осуществляется общественными объединениями в соответствии с законодательством Республики Казахстан», – сказал С.Кожаниязов.

Вице-министр напомнил, что действующим законодательством предусматривается, как административная, так и уголовная ответственность за нарушение охраны мест произрастания растений и незаконную добычу растений. Так, Административный кодекс содержит нормы за нарушение охраны мест произрастания растений и среды обитания, незаконной порубки и повреждение деревьев и кустарников как входящих в лесной фонд, так и не входящих лесной фонд, незаконное приобретение, провоз, вывоз, хранение диких растений. Согласно статье 378 КоАП, штраф за нарушение охраны мест произрастания растений и среды обитания на физических лиц составляет 8 МРП (23.336 тенге), штраф на субъекты предпринимательства от 14 (40.838 тенге) до 60 МРП (175.020 тенге). Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу растений, незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений, их частями или дериватами, уничтожение и повреждение лесов. При этом, минимальный штраф за правонарушение составляет 100 МРП (291 700 тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток с конфискацией имущества. Максимальный штраф составляет 3000 МРП, наказание может быть назначено в виде исправительных работ, либо общественных работ на срок до восьмисот часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.