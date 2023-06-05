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Государственный гимн РК исполнили более тысячи человек в Уральске

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
5 Июня 2023, 18:14
Государственный гимн РК исполнили более тысячи человек в Уральске Фото: Рафхат Халелов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В День государственных символов в Уральске на площади Первого Президента прошло торжественное мероприятие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К исполнению Государственного гимна присоединились более тысячи граждан, собравшихся на площади.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев поздравил жителей с праздником.

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«4 июня 1992 года были впервые утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этот день воодушевил нас, он остался в нашей истории, как особый день, когда проявляется наша любовь к Родине. На Земле живут тысячи наций. Среди них есть народы, намного превосходящие нас по численности. Но не всем им удалось создать свое независимое государство. Многие не могут этого добиться. Поэтому мы должны ценить свое счастье. Государственные символы – это в первую очередь знаки нашего нерушимого единства, символы национального самосознания и патриотизма. В этом их ценность. Само понятие Родины начинается с Флага, Герба и Гимна. Мы должны относиться к ним с уважением, этим мы возвышаем свою суверенную государственность. Наши государственные символы побывали в космосе, вместе с первым казахстанским космонавтом. Это уже история. Государственные символы – одна из нерушимых основ нашей независимости. Пусть крепнет наше государство!» – сказал Н.Торегалиев.

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Затем аким области вручил благодарственные письма лучшим работникам различных отраслей.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственных символов Казахстана были организованы во всех районах области.

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Западно-Казахстанская область   Патриотизм   Госсимволы РК  
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