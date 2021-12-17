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Государственный Гимн Казахстана – музыкальный символ страны

17 Декабря 2021 11:28
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Государственный Гимн Казахстана – музыкальный символ страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С обретением Независимости были утверждены Государственные символы Казахстана: Герб, Флаг, Гимн, которые побуждают в каждом казахстанце патриотические чувства. Отметим, что Государственный Гимн стал символом нашей страны, который с гордостью исполняет каждый, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Гимн – это один из главных символов государства. Это слово происходит от греческого «gimneo», означает «торжественная песня». Гимн выступает в качестве важной звуковой символики, имеющей ключевое значение для эффективной социально-политической консолидации и этнокультурной идентификации граждан страны.

«К гимнам у людей издавна было особо трепетное, уважительное отношение. В жизни любого государства гимн играет большую роль. Имея морально-организующее значение, гимн сплачивает граждан на созидание качественно нового общества, контуры которого определены Конституцией. Поэтому принятие гимна – важнейший и ответственный момент для страны. Гимн, как правило состоит не только из мотива, большое значение в нем имеет текст песни. Есть у гимна национально-особенный аспект. В нем воспевается казахская степь – любимая родина степняков, святая колыбель дружбы и солидарности разных родов и жузов», - отмечается в книге «О применении государственных символов: Астана и практика мировых столиц».

В истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах.

После обретения республикой государственного суверенитета в 1992 году был объявлен конкурс на музыку и текст гимна Казахстана. По итогам конкурса было принято решение сохранить музыкальную редакцию гимна Казахской ССР. Таким образом, авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

Они являются фондообразователями Государственного архива города Алматы.

Как отметила руководитель отдела комплектования документами личных фондов, аудиовизуальной и фотодокументации Гульнар Исмаилова, документы авторов Первого Гимна суверенного Казахстана Кадыра Мырзалиева, Жадыры Дарибаевой, Музафара Алимбаева и автора Государственного Флага Шакена Ниязбекова стали гордостью архива.

«Жизнь и деятельность великих людей - пример для зрелого поколения. Наш долг - хранить и пропагандировать документы таких лиц! Флаг, Герб, Гимн - это атрибуты нашего суверенитета, которые являются национальным достоянием, источником патриотизма и любви к Родине» , - добавила спикер.

В целях популяризации звуковой символики страны в 2006 году был принят новый государственный гимн. Его основой стала популярная в народе патриотическая песня «Менiң Қазақстаным». Она была написана в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова. Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст. Парламент Казахстана на совместном заседании палат 6 января 2006 года внес соответствующие поправки в Указ «О государственных символах» и утвердил новый государственный гимн страны.

В 2006 году вышел новый Закон «О Государственных символах Республики Казахстан», в котором, в частности, часть 1 статьи 11 была дополнена словами: «при исполнении Гимна прикладывать ладонь правой руки к левой стороне груди».

Действующий Государственный гимн Казахстана впервые был исполнен 11 января в резиденции «Акорда» во время инаугурации Президента Нурсултана Назарбаева, и первыми слушателями нового музыкального символа нашего государства стали высокопоставленные представители 70 стран мира, приглашенные на церемонию.


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#Соотечественники   #Патриотизм   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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