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Государственный флаг установили на высоте 3,6 км алматинские полицейские

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Июня 2023, 22:33
Государственный флаг установили на высоте 3,6 км алматинские полицейские

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции и департамента КНБ по Алматинской области водрузили флаг на высоте 3 600 м над уровнем моря в честь Дня государственных символов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Четвертого июня, в День государственных символов, сотрудники департамента полиции и департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области поднялись на пик Октябренок, где установили государственный флаг Казахстана.

Высота, на которой установили государственный символ страны, составляет 3 600 метров над уровнем моря.

«Пусть наш флаг реет гордо, а независимость будет вечной!» – прокомментировали участники.

Четвертого июня в Казахстане отмечают День государственных символов.


Алматинская область   Патриотизм   Видео   Общество   День госсимволов РК  
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