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Государственный флаг подняли на 91-метровую высоту в Атырау
4 Июня 2022 13:50

Государственный флаг подняли на 91-метровую высоту в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию Государственных символов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вместе с представителями общественности в мероприятии приняли участие военнослужащие Вооруженных сил РК и Национальной гвардии, представители этнокультурных объединений и учащиеся школ.

Военные торжественно пронесли Государственный флаг от площади Бейбарыса до площади Государственных символов. Голубое знамя РК было поднято специальным воинским караулом на 91-метровый флагшток, исполнен Государственный гимн РК.

«Государственные символы - это подлинное отражение нашей истории с давних времен. Их содержание отражает наше прошлое и определяет нашу цель на будущее. Давайте сохраним и будем чтить эти символы, олицетворяющие дух, национальные традиции, героизм и мудрость нашего народа, объединяющую общую цель! Пусть наш флаг развевается высоко, а гимн будоражит сердца!» - сказал аким области Серик Шапкенов.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом.

Один из самых высоких флагштоков в Казахстане находится в Атырау. Его высота составляет 91 метр.


Автор:
Корреспондент
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