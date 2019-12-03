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01.12.2019 17:00
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Государственный духовой оркестр Казахстана выступил в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Государственный духовой оркестр Казахстана представил концертную программу «Голос Азии» в Ташкенте, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».
Мероприятие приурочено к Году Казахстана в Узбекистане. Артисты исполнили произведения как казахстанских, так и иностранных композиторов.
Творчество отечественных музыкантов хорошо известно в Европе. Выпущены компакт-диски с произведениями Государственного духового оркестра. В Ташкенте коллективу удалось подарить зрителям множество ярких эмоций.
«Государственный духовой оркестр РК закрывал Год Казахстана в Узбекистане. Это для нас очень большая честь, и, судя по аплодисментам, прием у публики был очень горячий. Большое спасибо, я думаю, что мы здесь понравились. Надо бы именно духовой оркестр чаще показывать за рубежом, он у нас в республике довольно известен», – отметил Канат Ахметов, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного духового оркестра РК.
Напомним, 15 апреля 2019 года в рамках государственного визита в Республику Узбекистан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев открыл Год Казахстана в Узбекистане.
Фото: fil.kz
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