Государственный духовой оркестр Казахстана выступил в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Государственный духовой оркестр Казахстана представил концертную программу «Голос Азии» в Ташкенте, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Мероприятие приурочено к Году Казахстана в Узбекистане. Артисты исполнили произведения как казахстанских, так и иностранных композиторов.

Творчество отечественных музыкантов хорошо известно в Европе. Выпущены компакт-диски с произведениями Государственного духового оркестра. В Ташкенте коллективу удалось подарить зрителям множество ярких эмоций.

«Государственный духовой оркестр РК закрывал Год Казахстана в Узбекистане. Это для нас очень большая честь, и, судя по аплодисментам, прием у публики был очень горячий. Большое спасибо, я думаю, что мы здесь понравились. Надо бы именно духовой оркестр чаще показывать за рубежом, он у нас в республике довольно известен», – отметил Канат Ахметов, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного духового оркестра РК.

Напомним, 15 апреля 2019 года в рамках государственного визита в Республику Узбекистан Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев открыл Год Казахстана в Узбекистане.

Фото: fil.kz