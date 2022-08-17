17 Августа 2022 14:21

Государственный долг Италии достиг рекордно высокого уровня

РИМ. КАЗИНФОРМ – Банк Италии объявил во вторник, что под давлением ослабления евро и повышения цен государственный долг страны достиг рекордно высокого уровня в середине года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

По данным банка, долг составил 2,766 трлн евро (2,812 трлн долларов США), что является самым высоким показателем за всю историю. Общая сумма на 1,9 процента выше, чем 2,714 трлн евро (2,759 трлн долларов) на начало года.

Ослабление евро стало одним из факторов, способствующих росту уровня долга, поскольку большая часть задолженности Италии в европейской валюте. В отчете Банка сообщается, что доллар и евро начали торговаться примерно на равных условиях, причем в июле доллар на короткое время многократно превышал стоимость евро.

Более высокие цены были смешанным фактором роста государственного долга, заявил Банк Италии.

Высокие цены привели к росту налоговых поступлений. Банк сообщает, что налоговые поступления увеличились на 11,9 процента за первые шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавив дополнительно 23,2 млрд евро (23,6 млрд долларов) в государственную казну.

Но инфляция в сочетании с другими факторами, такими как политическая неопределенность в стране и опасения по поводу экономических последствий ситуации вокруг Украины, привели к тому, что доходность облигаций достигла самого высокого уровня с 2014 года. По состоянию на вторник доходность 10-летних государственных облигаций Италии составила 3,135 процента, что выше на 1,089 процента показателя на начало года. Более высокая доходность облигаций увеличивает затраты правительства на заимствование денег.

Увеличение государственных расходов является еще одним важным фактором увеличения долговой нагрузки страны, поскольку правительство предприняло шаги, чтобы помочь населению преодолеть негативные экономические последствия пандемии коронавируса.

Одним из факторов, который может помочь финансовому положению Италии – это возвращение туризма, поступления от которого в этом году выросли почти на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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