Государственным институтам нужно доказать свою полезность Президенту и обществу - Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Именно эффективная реализация положений Послания станет определяющий для многих госинститутов. Такое мнение по поводу Послания Президента РК народу Казахстана выразил управляющий партнёр B2C consulting group, член Президентского молодёжного кадрового резерва Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле, сейчас крайне важно принять эффективные меры по развитию страны. Общество уже не такое, какое оно было вчера, общество начинает отстаивать свои права и требовать их соблюдения. Пожалуй, это наиболее положительная черта всех кризисов – происходит перезагрузка сложившихся отношений. Запрос общества на прозрачность и доступность власти, его требование участия в принятии решений являются краеугольным камнем. В Послании положено начало структурным реформам: были упомянуты и необходимость выборности акимов, и требование прозрачности не только к государственному, но и квазигосударственному секторам, и новый инструмент прямых онлайн-петиций. Стоит отметить, что идея о внедрении онлайн-петиций давно «витала» в обществе, но, наверное, сейчас лучшее время для её реализации», - прокомментировал резервист.

По его словам, в Послании Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана особое место отведено экономическим вопросам.

«Помимо всего вышеуказанного, обширна экономическая часть Послания. Президент продемонстрировал готовность к фундаментальным изменениям экосистемы отношений бизнеса и власти, поэтому, думаю, нас ждёт определенная либерализация этого направления. Безусловно, важной деталью является дальнейшее разгосударствление ряда монополистов и создание ясных и понятных правил игры для бизнеса. Конкуренция – лучший стимул для развития, поэтому создание отдельного Агентства по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту станет хорошим сигналом для рынка», - считает Александр Данилов.

Он также отметил, что в Послании отражены моменты, которые давно вызывали стойкую критику в обществе, одним из примеров является содержание профессиональных спортивных клубов за счет бюджета. При этом, приоритет предлагается отдать массовому спорту, что, думаю, вызовет только позитивную реакцию в стране.

«Послание содержит и требование к повышению эффективности государственного аппарата, его сокращению. Это тоже предмет обсуждения в обществе. Сегодня как никогда чувствуется основное правило развития «изменись – или умри». И это сигнал каждому, связанному с государственной машиной. Думаю, именно системное исполнение задач, поставленных в Послании, будет прямо влиять на оценку чиновников», - сказал управляющий партнёр B2C consulting group.

По его мнению, в свою очередь, всем неравнодушным к ситуации в стране необходимо пристально рассмотреть возможность гражданского участия в принятии решений, начиная от создаваемых ОСИ до выборов в маслихат. В этом случае, вполне возможно, что завтра мы будем жить в более комфортной стране, считает резервист.

В завершение телефонной беседы Александр Данилов добавил, что Президент в прошлом году объявил о реализации концепции Слышащего государства. Озвученные в послании проблемы и задачи по их решению являются одним из реальных результатов её воплощения.

«Теперь государственным институтам остается выполнить самое главное – претворить в жизнь озвученное сегодня Послание, доказав тем самым свою нужность и полезность и Президенту, и всем гражданам страны», - заключил управляющий партнёр B2C consulting group, член Президентского молодёжного кадрового резерва Александр Данилов.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.