27 Июля 2022 13:39

Государственные вузы теперь не могут быть проданы – Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государственные вузы теперь не могут быть проданы и будут только в госсобственности. Об этом заявил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, подводя итоги своей работы на посту министра образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для защиты интересов государства, преподавателей и студентов на законодательном уровне введена норма о запрете отчуждений и даже доли участия в них», - пояснил он на своей странице в Facebook . Асхат Аймагамбетов добавил, что 20 вузов Казахстана включены в проект «Центры академического превосходства» с выделением финансирования в сумме 80 млрд тенге до 2025 года на укрепление материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что преподавателям вузов поднимут зарплаты с сентября текущего года. Сильные вузы освободят от плановых проверок.

Асхат Аймагамбетов был министром образования и науки РК в период с 2019 по 2022 годы.