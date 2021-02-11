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    10:59, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Государственные услуги в сфере использования атомной энергии оптимизируют в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенат принял ряд важных поправок в законодательные акты в сфере использования атомной энергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты Сената Парламента РК в ходе пленарного заседания одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам использования атомной энергии».

    Как отметил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, целью законопроекта является обеспечение радиационной безопасности населения. Предлагаемые поправки в законодательство направлены на решение задач совершенствования правового регулирования в сфере радиационной безопасности и защиты здоровья населения.

    Для этого в проекте закона предлагаются следующие изменения:

    - уточнение терминологии и понятийного аппарата с целью четкого толкования норм Законов «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения»;

    - разграничение полномочий и функций государственных органов в целях качественной реализации государственной политики в сфере радиационной безопасности населения, а также исключения дублирования полномочий;

    - предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации с целью либерализации процедур прохождения проверки знаний;

    - регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов;

    - проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной, физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки;

    - оптимизация государственных услуг в сфере использования атомной энергии, что позволит обеспечить принцип «одного заявления».

    Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Сената Парламента РК.


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