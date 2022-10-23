Государственные служащие соревновались в стрельбе из лука в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау впервые прошел открытый турнир по стрельбе из лука среди государственных служащих. Соревнования были проведены областным управлением физической культуры и спорта совместно с департаментом по делам государственной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель соревнований – популяризация национальных ценностей и пропаганда здорового образа жизни среди государственных служащих. А также формирование положительного имиджа государственной службы.

«В состязаниях приняли участие 13 команд – это около 40 участников. Государственные служащие должны были стрелять по мишени с дистанций 10-15 метров.

«Добро пожаловать на открытый турнир по стрельбе из лука, организованный в этом году впервые ко Дню Республики. Выносливость, сила, зоркость глаз, сила рук – все это сочетается со стрельбой из лука. Выражаю благодарность всем, кто принимает участие в проведении соревнований», - сказал руководитель областного департамента по делам государственной службы Ерлан Ермаханбетов.

По итогам соревнований I место заняла команда областного департамента по делам государственной службы, II место – команда областного департамента казначейства, III место – команда областного департамента юстиции. В номинации «Үздік жебе» среди мужчин награждены заместитель руководителя Атырауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК Руслан Шугаепов, а среди женщин – главный специалист департамента государственных доходов Атырауской области Малика Ескалиева.