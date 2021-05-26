Государственные печатные издания будут работать под единым брендом «Қазақ газеттері» - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важным событием в жизни отечественных печатных СМИ стало объединение газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Об этом заявила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу вкратце обозначить те новшества, которые напрямую повлияли на оптимизацию и модернизацию главных информационных ресурсов страны. Так, важным событием в жизни отечественных печатных СМИ стало объединение крупнейших изданий страны «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда». Аналогичным образом до конца текущего года государственные печатные издания будут работать под единым брендом «Қазақ газеттері», объединив АО «РГ «Egemen Qazaqstan» и ТОО «Қазақ газеттері», - рассказала Аида Балаева в ходе отчетной встречи перед населением.

Данные меры, как отметила министр, позволят государственным печатным изданиям вместе реализовывать новые совместные проекты.

«Другим не менее значимым событием текущего года является вековой юбилей одного из старейших средств массовой информации - Казахского радио. Сегодня его программы звучат по всей стране, охват радиовещания составляет около 90% территории страны. В скором времени предусмотрены открытие аудитории Казахского радио в ведущих вузах страны и установка памятной доски в городе Оренбурге», - проинформировала Аида Балаева.