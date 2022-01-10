Государственные новости можно читать офлайн в популярных приложениях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Kaspi.kz, Halyk Bank и Beeline запустили раздел «Государственные новости» на главной странице приложений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Следить за свежими новостями можно без доступа к Интернет в приложениях Kaspi.kz, Halyk Homebank и «Мой Beeline».

На сегодняшний день восстановлен доступ к платежным сервисам ряда банков. К

роме того, в режиме офлайн доступен ряд новостных ресурсов, в том числе inform.kz, 24.kz, qazaqstan.tv, baigenews.kz, baq.kz, tengrinews.kz, zakon.kz, stopfake.kz и другие, а также сайт akorda.kz.