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    21:28, 19 Март 2022 | GMT +6

    Государственные награды получили выдающиеся карагандинцы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Наурыз мейрамы ряд карагандинцев награждены Указом Президента РК за вклад в развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность. Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ордена и медали от имени Главы государства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Ордена «Құрмет» удостоены: Еркебулан Бодыков, руководитель ТОО «НурСтройСервис-2050», председатель карагандинского филиала Союза отцов; индивидуальный предприниматель Мухтар Жарымбетов; общественник Айсултан Жакыпов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены ветеран труда Нурсахан Бейсенбекова и руководитель Федерации пенчак силат Карагандинской области Максат Ибрагимов.

    Женис Касымбек поздравил обладателей госнаград с наступающим праздником Наурыз. Участники встречи поблагодарили за высокую оценку их труда и общественной деятельности.





    «Переполняет чувство гордости. Спасибо большое моим землякам, нашему народу, Президенту! Эта высокая награда накладывает ответственность, чтобы ещё больше приносить пользу нашей стране, вносить вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал Еркебулан Бодыков.

    «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова в этом году отмечает 50-летний юбилей. Я работаю в этом вузе 48 лет, посвятила себя обучению и воспитанию молодых людей. Благодарна, что так высоко оценили мой труд. Мы, старшее поколение, должны быть примером для молодёжи, стараться, чтобы молодые люди знали свою историю, обычаи и традиции», – говорит учёный и педагог, директор научно-исследовательского центра «Тулгатану» Нурсахан Бейсенбекова.

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    Культура Регионы Казахстана Наурыз Акимат Карагандинская область Караганда Общество
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