Государственные награды получили выдающиеся карагандинцы
Ордена «Құрмет» удостоены: Еркебулан Бодыков, руководитель ТОО «НурСтройСервис-2050», председатель карагандинского филиала Союза отцов; индивидуальный предприниматель Мухтар Жарымбетов; общественник Айсултан Жакыпов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены ветеран труда Нурсахан Бейсенбекова и руководитель Федерации пенчак силат Карагандинской области Максат Ибрагимов.
Женис Касымбек поздравил обладателей госнаград с наступающим праздником Наурыз. Участники встречи поблагодарили за высокую оценку их труда и общественной деятельности.
«Переполняет чувство гордости. Спасибо большое моим землякам, нашему народу, Президенту! Эта высокая награда накладывает ответственность, чтобы ещё больше приносить пользу нашей стране, вносить вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал Еркебулан Бодыков.
«Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова в этом году отмечает 50-летний юбилей. Я работаю в этом вузе 48 лет, посвятила себя обучению и воспитанию молодых людей. Благодарна, что так высоко оценили мой труд. Мы, старшее поколение, должны быть примером для молодёжи, стараться, чтобы молодые люди знали свою историю, обычаи и традиции», – говорит учёный и педагог, директор научно-исследовательского центра «Тулгатану» Нурсахан Бейсенбекова.