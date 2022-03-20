Государственные награды получили выдающиеся карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В преддверии празднования Наурыз мейрамы ряд карагандинцев награждены Указом Президента РК за вклад в развитие страны, активную общественную деятельность, личную самоотверженность. Аким Карагандинской области Женис Касымбек вручил ордена и медали от имени Главы государства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ордена «Құрмет» удостоены: Еркебулан Бодыков, руководитель ТОО «НурСтройСервис-2050», председатель карагандинского филиала Союза отцов; индивидуальный предприниматель Мухтар Жарымбетов; общественник Айсултан Жакыпов. Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены ветеран труда Нурсахан Бейсенбекова и руководитель Федерации пенчак силат Карагандинской области Максат Ибрагимов.

Женис Касымбек поздравил обладателей госнаград с наступающим праздником Наурыз. Участники встречи поблагодарили за высокую оценку их труда и общественной деятельности.









«Переполняет чувство гордости. Спасибо большое моим землякам, нашему народу, Президенту! Эта высокая награда накладывает ответственность, чтобы ещё больше приносить пользу нашей стране, вносить вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения», – сказал Еркебулан Бодыков.

«Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова в этом году отмечает 50-летний юбилей. Я работаю в этом вузе 48 лет, посвятила себя обучению и воспитанию молодых людей. Благодарна, что так высоко оценили мой труд. Мы, старшее поколение, должны быть примером для молодёжи, стараться, чтобы молодые люди знали свою историю, обычаи и традиции», – говорит учёный и педагог, директор научно-исследовательского центра «Тулгатану» Нурсахан Бейсенбекова.