Государственные награды ко Дню Республики получили 34 карагандинца

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Накануне Дня Республики аким Карагандинской области Женис Касымбек поздравил жителей с главным национальным праздником и вручил награды от имени Главы государства, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

– С гордостью и безмерным уважением хочу отметить вклад каждого жителя региона в становление и процветание нашей страны. Со словами благодарности обращаюсь к уважаемым ветеранам. Многие из вас стояли у истоков независимости государства. Низкий поклон вам за пример чести и верности своему делу. Наша область всегда была и остаётся индустриальным сердцем страны, – отметил Женис Касымбек в своём выступлении на торжественном собрании.

Глава региона также обратился со словами благодарности к предпринимателям.

– За годы независимости в нашей стране образовался новый класс – класс предпринимателей, амбициозных и смелых, кто стремится найти своё дело, дать работу людям, кто развивает наши города и сёла. Мы благодарны вам за огромный вклад, который вы вносите в экономический рост региона, – сказал аким области.

Указом Президента РК за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества награждены 34 жителя Карагандинской области. Они удостоены орденов «Парасат», «Құрмет», «Еңбек Даңқы» ІІІ степени, медалей «Ерен еңбегі үшін», «Шапағат», а также отмечены почётным званием «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», Почётной грамотой Республики Казахстан. В числе награждённых рабочие, руководители предприятий и организаций, врачи, спортсмены и представители других сфер.

– Это не только моя награда, но и оценка труда моих коллег. Для нас, представителей старшего поколения, День Республики – это символ единения, согласия народа нашей Республики Казахстан, – говорит ветеран труда из Осакаровского района председатель ОО «Рябина» Владимир Кошевец, награждённый медалью «Ерен еңбегі үшін».

Торжественное собрание продолжилось церемонией присвоения звания «Почётный гражданин Карагандинской области». Этот список пополнили известные в регионе личности, ветераны труда: хирург-онколог, доктор медицинских наук, профессор Кани Мусулманбеков; заслуженный деятель культуры РК Рымбала Омарбекова; директор Карагандинской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Анатолий Степаненко.

Собрание продолжалось праздничным концертом. Зрители тепло и восторженно встречали участников концерта, которые своими номерами говорили о любви к Родине, к своему народу.