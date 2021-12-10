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Государственные награды к 30-летию Независимости Казахстана вручили в ВКО

10 Декабря 2021 20:08
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Государственные награды к 30-летию Независимости Казахстана вручили в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан состоялась торжественная церемония вручения государственных наград в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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80 наград за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами и государствами вручены жителям Восточно-Казахстанской области.

Аким ВКО Даниал Ахметов вручил ордена «Курмет» генеральному директору ТОО «OstFish» Рашиду Алшынбаеву, директору проекта расширения Актогайского горно-обогатительного комплекса филиала компании «KAZ Minerals» Эндрю Баттисону, техническому директору ТОО «Востокцветмет» Акылжану Жакенову, генеральному директору ТОО «Industrial Construction Group» Бауржану Жиенбаеву. Удостоены орденом были заведующий отделением Восточно-Казахстанского областного специализированного медицинского центра Сергей Эбель, заместитель директора горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» Ерлыхан Кабдуалиев, заместитель исполнительного директора ТОО «Казцинк» Тимур Токжигитов, аким Бескарагайского района Жаркынбек Байсабыров.

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награждены электромонтер АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» Серик Абеуов, механизатор ТОО «Елим-ай Кокпекты» Вячеслав Гетченко, сварщик крестьянского хозяйства «Багратион-2» Николай Кучерин, монтер пути Риддерского цеха ТОО «Казцинк-ТемирТранс» Болат Мукышев.

Среди тех, кому вручили медали «Ерен еңбегі үшін» были преподаватели, директора школ, руководство областных предприятий, представители рабочих специальностей.

Медалью «Шапағат» за активную и плодотворную благотворительную деятельность, и милосердие награждены глава крестьянского хозяйства «Үміт» Амантай Бахтияров, логопед-дефектолог Реабилитационного центра для детей с особыми образовательными потребностями Юлия Головко, врач Станции скорой медицинской помощи города Семей Ерболат Жанболатов, педагог-организатор Детского дома «Умит» Евгений Северьянов. Кроме того, награду получили представители крестьянских хозяйств, общественных объединений, музеев, работников медицинских учреждений.

За значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» были награждены акимы городов и районов.

Кроме того, жители Восточного-Казахстана, внесшие вклад в развитие области, были награждены почетными грамотами. А акиму района Алтай Каликану Байгонусову, исполнительному директору филиала ТОО «Құндыз» Владимиру Дериглазову, председателю областного филиала Союза писателей Казахстана Алибеку Кантарбаеву присвоено звание «Почетный гражданин Восточно-Казахстанской области».


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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