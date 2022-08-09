9 Августа 2022 13:26

Государственные колледжи взяты под опеку предприятий в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100% государственных колледжей взяты под опеку предприятий. Об этом на заседании Правительства сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Президента совместно с акиматами регионов мы начали внедрять целевую подготовку кадров по заявкам предприятий. Главное отличие такого гранта в том, что государство бесплатно готовит специалистов, а предприятия берут на себя обязательства по трудоустройству. Впервые выделены 10 тысяч специальных грантов. Для повышения качества кадров колледжам совместно с работодателями предоставлена академическая самостоятельность в изменении образовательных программ и сроков обучения. Государственные колледжи на 100% находятся под патронажем предприятий», - сказал министр.

Асхат Аймагамбетов отметил, что для поступления в колледжи внедрен ряд нововведений.

«При выборе профессии мы внедрили профессиональную диагностику поступающих, в результате которой абитуриенты получают рекомендации по выбору профессии. Автоматизирован процесс распределения государственного заказа среди студентов. Вступительные экзамены отменены. Абитуриент имеет возможность освоить не менее 1-3 квалификаций. При большой поддержке государства по проекту «Жас маман» 180 колледжей оснащены современными лабораториями, обновлены учебные программы и дан новый импульс качественной подготовке кадров», - добавил он.