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Государственные экологи обнаружили 431 несанкционированную свалку в Нур-Султане

21 Октября 2019 17:48
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Государственные экологи обнаружили 431 несанкционированную свалку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел рейд по проблеме несанкционированного размещения строительных отходов на территории столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одной из проблем столицы является несанкционированное размещение отходов на территории города. Ситуация усугубляется недобросовестными природопользователями, строительными организациями»,- отметил руководитель Департамента экологии по городу Нур-Султан Мансур Ошурбаев.

По его словам, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов и нацкомпания АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписали меморандум, на основании которого департаментами всех регионов, столицы и городов республиканского значения ведется большая работа по снимкам космического зондирования. Согласно наблюдениям, в городе Нур-Султан имеется 431 точка несанкционированных свалок.

«Наличие 300 точек уже подтверждено. По семи точкам направлены письма в акиматы районов столицы. Строительные отходы уже вывезены на городской полигон. По 68 частям проведена работа. Свалки были ликвидированы. Кроме этого, был подписан график между министерством и акиматом столицы по ликвидации этих свалок в установленные сроки», - подчеркнул эколог.

К ответственности были привлечены 10 организаций. Это касается частных территорий, где собственники ненадлежащим образом следят за своими участками. Нарушителей привлекают к ответственности по статьям 324, 344, 351 Административного кодекса РК. Для физических лиц и малого бизнеса существует штраф от 10 МРП и выше. По крупному предпринимательству сумма штрафа составляет около 200 МРП.

«С 2016 года были приняты превентивные меры. Были такие меры, когда патрульные машины стояли на выездах из строительных объектов. До конца октября и первой декады ноября свалки должны быть ликвидированы, в идеале в соответствии с планом графика»,- заключил М. Ошурбаев.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается новый проект Экологического кодекса. Все действующие меры учтены, и ужесточение прав контролирующего органа в отношении нарушителей будет включено.






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Ключевые слова: Нур-Султан, Экология,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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