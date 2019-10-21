Государственные экологи обнаружили 431 несанкционированную свалку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошел рейд по проблеме несанкционированного размещения строительных отходов на территории столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из проблем столицы является несанкционированное размещение отходов на территории города. Ситуация усугубляется недобросовестными природопользователями, строительными организациями»,- отметил руководитель Департамента экологии по городу Нур-Султан Мансур Ошурбаев.

По его словам, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов и нацкомпания АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» подписали меморандум, на основании которого департаментами всех регионов, столицы и городов республиканского значения ведется большая работа по снимкам космического зондирования. Согласно наблюдениям, в городе Нур-Султан имеется 431 точка несанкционированных свалок.

«Наличие 300 точек уже подтверждено. По семи точкам направлены письма в акиматы районов столицы. Строительные отходы уже вывезены на городской полигон. По 68 частям проведена работа. Свалки были ликвидированы. Кроме этого, был подписан график между министерством и акиматом столицы по ликвидации этих свалок в установленные сроки», - подчеркнул эколог.

К ответственности были привлечены 10 организаций. Это касается частных территорий, где собственники ненадлежащим образом следят за своими участками. Нарушителей привлекают к ответственности по статьям 324, 344, 351 Административного кодекса РК. Для физических лиц и малого бизнеса существует штраф от 10 МРП и выше. По крупному предпринимательству сумма штрафа составляет около 200 МРП.

«С 2016 года были приняты превентивные меры. Были такие меры, когда патрульные машины стояли на выездах из строительных объектов. До конца октября и первой декады ноября свалки должны быть ликвидированы, в идеале в соответствии с планом графика»,- заключил М. Ошурбаев.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разрабатывается новый проект Экологического кодекса. Все действующие меры учтены, и ужесточение прав контролирующего органа в отношении нарушителей будет включено.



















