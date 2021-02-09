Государственные ценные бумаги Казахстана пользуются спросом у иностранных инвесторов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Интересен ли иностранным инвесторам рынок казахстанских государственных ценных бумаг и какие шаги предпринимает Национальный банк для развития рынка, рассказал заместитель директора департамента монетарных операций Нацбанка Иван Сердюк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на текущий момент, в условиях низких ставок на развитых рынках, тенговые инструменты являются весьма привлекательными для иностранных инвесторов. В течение последних нескольких месяцев наблюдается приток нерезидентов как в ноты Национального банка, так и в гособлигации Министерства финансов.

«К тенговым госбумагам проявляют интерес как местные брокерские компании, так и иностранные инвестиционные банки. На конец января объем вложений иностранных инвесторов в госдолг РК составил 604 млрд в тенговом эквиваленте. Эта цифра – абсолютный рекорд для Казахстана за всю историю наблюдений. Стоит отдельно отметить прирост нерезидентов в гособлигациях Минфина РК. Так, если на начало 2020 года инвестиции иностранных инвесторов составляли 0,9 млрд тенге, то на конец января 2021 года цифра составила 198 млрд тенге», - отметил Иван Сердюк.

С середины 2020 года на официальном сайте Нацбанка публикуется информация о доле владения нот Национального банка нерезидентами. По состоянию на конец января текущего года доля составила 11,45%.

«Увеличение спроса со стороны нерезидентов к госдолгу указывает на определенную степень доверия к местному финансовому рынку и его инфраструктуре. Несмотря на все еще нестабильную ситуацию с пандемией во всем мире, инвесторы вновь проявляют интерес к более рисковым активам развивающихся рынков, выражаясь профессиональным языком – мы наблюдаем «risk-on», - говорит спикер.

Позитивные данные по темпам вакцинации вселяет уверенность в более скором восстановлении экономического роста и снижает риск введения длительных «локдаунов» и ограничений.

На рынке нефти позитивный тон был задан добровольным ограничением добычи Саудовской Аравии на дополнительные 1 млн баррелей в день. К тому же, мониторинговый комитет ОПЕК+ выделил постепенную вакцинацию во всем мире в качестве основного фактора для ускорения экономического роста и спроса на нефть, вместе с улучшенными прогнозами по спросу.

Положительная динамика цен на нефть – основного экспортного товара Казахстана, а также аппетит инвесторов к высоко-рисковым активам в погоне за высокими ставками, создают благоприятные условия для входа в казахстанские инструменты.

«Свою роль также сыграли совместные инициативы Национального банка и Министерства финансов по развитию рынка ГЦБ. В целях финансирования дефицита республиканского бюджета с мая 2020 года Министерство финансов осуществляет выпуски ценных бумаг сроком от 1 до 3 лет. Тут важно отметить, что большая часть инвесторов заинтересована именно в «коротких» бумагах. В соответствии с планами на 2021 год Минфин планирует выпустить тенговые облигации объемом 1,9 трлн тенге, из них 1 трлн тенге пойдет на облигации сроком до 5 лет включительно. Нацбанк же с 3 квартала прошлого года приостановил выпуск годовых нот, что создало предпосылки роста спроса на бумаги Минфина. И, наконец, те усилия, которые мы приложили для развития инфраструктуры рынка, начали приносить плоды. Линия DVP (Delivery Versus Payment) Clearstream – Центральный депозитарий, запущенная в августе 2020 года, обеспечивает комфортные условия для инвестирования в фондовый рынок Казахстана», - сказал представитель Нацбанка.

Совместно с Clearstream, Казахстанской фондовой биржей и Центральным депозитарием Национальный банк продолжает улучшать инфраструктуру и расширять возможности в рамках линии DVP с фокусом на улучшение каналов и качества коммуникации с зарубежными инвесторами.



