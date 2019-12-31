Государственно-частное партнерство. Итоги 2019 года: 717 заключенных договоров ГЧП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От количества к качеству, с таким девизом закрывает год Центр развития ГЧП. На начало мая 2019 года (до решения Правительства о переходе от количества к качеству проектов ГЧП) количество проектов без возмещения из бюджета составило 24% от общего количества проектов, за период с мая по декабрь показатели составили 52%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский центр ГЧП».

Также частная финансовая инициатива в проектах ГЧП для бизнес-сектора становится более распространенной: на 31 декабря 2019 года заключено 717 договоров ГЧП, из них способом частной инициативы заключено 324 договоров, а это 45 %, почти половина.





Интересный факт: средняя сумма договоров (если даже убрать из списка крупнейший проект – БАКАД), инициируемых государством – 2 млрд тенге, тогда как бизнес инициирует в среднем 1 млрд тенге. Сумма гособязательств: ГИ – 362 млрд тенге, ЧФИ – 188 млрд тенге, и это разница в 93%, при количественной разнице почти в 50%.





235 новых проектов на 156 млрд. тенге заключено в Казахстане с применением практики государственно-частного партнерства только в 2019 году.

В общей сложности, по состоянию на конец 2019 года заключено 717 договоров ГЧП на общую сумму 1,6 трлн. тенге, включая 9 – республиканских на сумму 910 млрд тенге; - 708 – местных на сумму 687 млрд тенге.

Закон «О государственно-частном партнерстве» был принят в Казахстане в конце 2015 года. Это, в свою очередь, послужило точкой опоры для активного развития механизмов ГЧП по всему Казахстану с возможностью привлекать к софи нансированию местных и иностранных партнеров .

Единственным акционером АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» является Правительство Республики Казахстан в лице Министерства национальной экономики РК . Свою миссию Казахстанский центр ГЧП видит в создании условий для партнерства между государством и бизнесом, развитии и объединении их потенциала для реализации проектов ГЧП и увеличения объема частных инвестиций в экономику страны.



