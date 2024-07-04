Государственный визит Председателя КНР в Казахстан: что пишут мировые СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник прибыл с государственным визитом в Казахстан. Три истребителя, сопровождавшие самолет; дети, размахивавшие флагами и исполнившие песню на китайском, ответы казахстанских респондентов о сотрудничестве между странами, голубая ковровая дорожка и почему Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпина, а не Владимира Путина пишут мировые СМИ, и пользователи социальной сети X. Подробнее читайте в материале Kazinform.

Xinhua: Си высоко оценил уникальность партнерства между Китаем и Казахстаном

Си Цзиньпин заявил во вторник, что Китай и Казахстан создали уникальное вечное всеобъемлющее стратегическое партнерство, пишет китайское информационное агентство Xinhua. Председатель КНР сказал, что рад посетить прекрасную страну Казахстан по приглашению Президента РК Касым-Жомарта Токаева и принять участие в саммите ШОС.

Три истребителя военно-воздушных сил Казахстана взлетели для сопровождения самолета Си Цзиньпина после того, как он вошел в воздушное пространство страны. Токаев устроил грандиозную церемонию встречи в аэропорту.

Фото: akorda.kz

Barron’s: Си Цзиньпин прибыл в Казахстан для государственного визита и участия в саммите

Шанхайская организация сотрудничества, охватывающая обширную территорию от Москвы до Пекина, включает около половины населения мира, пишет американская газета Barron’s.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел Мао Нин, во время пятой поездки в Казахстан Си Цзиньпин примет участие в различных государственных мероприятиях, включая приветственную церемонию, церемонию подписания документов и банкет. Он проведет углубленные переговоры с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым «по вопросам двусторонних отношений, сотрудничества в ключевых областях, а также по региональной и международной обстановке».

Затем Си отправится в Таджикистан с государственным визитом, где он «разработает новые планы для развития китайско-таджикских отношений» с Президентом Эмомали Рахмоном, сообщает газета.

Центральная Азия является важным звеном в международном инфраструктурном проекте Китая «Один пояс, один путь». На саммите Центральной Азии в мае прошлого года Китай пообещал расширить транспортные связи с регионом и продвигаться вперед в строительстве газопровода Центральная Азия — Китай.

Фото: akorda.kz

Xinhua: Си Цзиньпин и китайско-казахстанская дружба, «взмывающая ввысь, подобно беркуту» — специальный репортаж

Китайское информационное агентство Xinhua пишет об отношениях между Китаем и Казахстаном.

В репортаже упоминается Орден «Алтын кыран», инициатива «Пояс и путь», уникальный характер китайско-казахстанских отношений, уровень торговли между Китаем и Казахстаном, достигший $41 млрд в 2023 году. Также личное взаимопонимание и доверие между Си Цзиньпином и Касым-Жомартом Токаевым, важность молодежи в укреплении двусторонних отношений, иллюстрируемые примерами казахстанцев Руслана Туленова и Исмаила Даурова, которые внесли вклад в развитие дружбы между народами. Китайское агентство также напоминает о встречах и взаимодействиях лидеров на различных международных форумах и саммитах, и пишет о будущем сотрудничестве в низкоуглеродном секторе.

- Парящий орел, несущий Солнце, украшает орден «Алтын кыран» /«Золотой орел»/, высшую награду Казахстана. Когда Председатель КНР Си Цзиньпин получал эту награду из рук Президента РК Касым-Жомарта Токаева в 2022 году, он представлял себе будущее, в котором китайско-казахстанские отношения будут взмывать ввысь, как беркут, к светлому горизонту, - отмечается в репортаже.

GlobalTimes: Более 80% респондентов из Казахстана рассматривают сотрудничество с Китаем как возможность

Центр исследований Global Times (китайская газета «Хуаньцю шибао») провел опрос взаимного восприятия с 10 по 24 июня в Китае и Казахстане на темы, касающиеся казахстанско-китайских отношений, ШОС и отношений между Центральной Азией и Китаем. Опрос был нацелен на широкую публику в возрасте от 18 до 70 лет в обеих странах.

Всего было собрано 1213 анкет в Китае и 813 в Казахстане. Согласно результатам опроса, в Казахстане две трети респондентов поддерживают деятельность ШОС, 83% считают, что сотрудничество с Китаем представляет больше возможностей для их страны, и 74% подтверждают положительную роль Китая в продвижении мира и развития в Центральной Азии.

Фото: akorda.kz

The Washington Post: Лидеры России и Китая встретятся на саммите в Центральной Азии, демонстрируя углубляющееся сотрудничество

Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин встретятся в четверг второй раз за два месяца, поскольку они отправляются в Казахстан на заседание международной организации, сообщает американская газета The Washington Post.

The Guardian: Цель поездки Си Цзиньпина в Центральную Азию — укрепление связей, поскольку Китай соперничает за влияние с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл во вторник в Астану для пятидневной поездки, которая включает государственные визиты в Казахстан и Таджикистан, сообщает британская газета The Guardian. Более десяти лет назад Си использовал официальный визит в Казахстан для запуска инициативы «Один пояс, один путь» — масштабного проекта развития региона, в рамках которого с 2013 года в Казахстан было вложено $9,55 млрд, согласно данным China Global Investment Tracker.

NHK: Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с визитами

Японская телерадиокомпания NHK также сообщает о государственном визите Си Цзиньпина в Казахстан.

Издание заявило, что Россия работает над организацией встречи между Си и Президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита.

Согласно NHK, ожидается, что Путин расскажет о новом договоре, который он подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в июне, во время своего первого визита в Северную Корею за последние 24 года.

Xinhua: Си начинает визит в Казахстан, укрепляя уникальное партнерство, под популярную в Китае песню

Группа казахстанских подростков исполнила песню на китайском языке в знак уважения и теплого приема, сообщает Xinhua.

Группа подростков в белых костюмах исполнила песню, написанную в 1950 году, почти через год после основания Китайской Народной Республики. Эта песня очень популярна среди китайского народа, вызывает глубокие чувства гордости и любви к своей родине.

Си Цзиньпин и Касым-Жомарт Токаев с улыбками наблюдали за выступлением и аплодировали юным исполнителям. После выступления некоторые из молодых певцов побеседовали с Председателем КНР.

Токаев встретил Си в аэропорту вместе с командой высокопоставленных лиц, включая первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра и министра иностранных дел Мурата Нуртлеу, пишет Xinhua.

Когда китайский лидер спускался по трапу, почти 100 детей размахивали флагами Китая и Казахстана, весело выкрикивая «Нихао», что означает «здравствуйте» на китайском.

Под музыку, исполняемую военным оркестром, Си и Токаев прошлись по голубому ковру. Это цвет фона национального флага Казахстана, а в Центральной Азии он символизирует чистое небо, мир и процветание, отмечает агентство.

В аэропорту Си также время от времени беседовал с Токаевым, который свободно говорит по-китайски.

Xinhua: Си заявил, что Китай и Казахстан являются компаньонами на пути к модернизации

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в среду, что Китай и Казахстан являются компаньонами на пути к модернизации, сообщает агентство Xinhua. Си отметил, что он и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев согласны с тем, что и Китай, и Казахстан находятся на критическом этапе развития и возрождения.

По словам Си Цзиньпина, обе стороны продолжат поддерживать прекрасную традицию взаимной поддержки, углублять политическое взаимодоверие, содействовать синергии стратегий развития и быть надёжными и доверенными сторонниками друг друга.

Также согласно китайскому агентству, Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Касым-Жомартом Токаевым над совместным созданием более содержательного и динамичного сообщества Китая и Казахстана с общим будущим, а также привносить больше позитивной энергии в развитие и стабильность региона и за его пределами.

Что пишут в социальной сети X?

State Council Information Office of China (Информационный офис Госсовета КНР) в социальной сети X опубликовал видео прилета Си Цзиньпина.

Chinese President Xi Jinping arrived in #Astana Tuesday for the 24th Meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization （SCO）and a state visit to #Kazakhstan. pic.twitter.com/UFJ8SkFigb — China SCIO (@chinascio) July 2, 2024

Темур Умаров, научный сотрудник из Берлинского центра Карнеги, пишет, что прежде, чем все начнут сравнивать фотографии прибытия Си Цзиньпина и Владимира Путина в Астану, важно отметить, что Си приехал с государственным визитом, а визит Путина является официальным. Именно поэтому Президент Казахстана Токаев встретил Си в аэропорту, а не Путина.

Фото: China Xinhua New/X

Китайское информационное агентство Xinhua и Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN) отметили голубую ковровую дорожку.

- Во вторник Казахстан постелил голубую ковровую дорожку для прибывшего Председателя КНР Си Цзиньпина. Голубой цвет является цветом национального флага Казахстана. В казахской культуре голубой цвет символизирует небо и является очень почитаемым. Можете ли вы найти этот цвет в этих знаковых казахстанских зданиях? - говорится в посте Xinhua.

Kazakhstan rolled out a blue carpet on Tuesday for visiting Chinese President Xi Jinping. Blue is the color of the Kazakh national flag. In Kazakh culture, blue represents the sky and is held with the highest regard. Can you find the color in these iconic Kazakh buildings? pic.twitter.com/f4fZ4qZ3It — China Xinhua News (@XHNews) July 2, 2024

CGTN же опубликовала видео, где репортер рассказывает почему ковровая дорожка голубого цвета.

- Вместо красной ковровой дорожки, они постелили голубую, потому что в Казахстане голубой ассоциируется с небом и символизирует благополучие и мир,- говорит она.

Why the carpet is blue and how local people express their welcoming to President #XiJinping? #SCO2024 #CentralAsiaTour2024 pic.twitter.com/A04LsIk6ey — CGTN (@CGTNOfficial) July 3, 2024

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