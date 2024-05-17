Госдолг Казахстана составил 27,2 трлн тенге - Минфин

Дефицит бюджета в 2023 году составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Дефицит бюджета в отчетном году составил 3,1 трлн тенге или 2,6% к ВВП. Дефицит бюджета профинансирован за счет внутренних источников, — сказал Даурен Темирбеков в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе.

По данным ведомства, финансирование дефицита РБ в 2023 году сложилось следующим образом:

поступления займов 5 348,1 млрд тенге;

использование остатков бюджетных средств 222,3 млрд тенге;

погашение займов 2 449,6 млрд тенге.

— По состоянию на 1 января 2024 года государственный долг составил 27,2 трлн тенге или 22,8% к ВВП (119 251,1657 млрд тенге). Из них правительственный долг составил 20,9% к ВВП или 24,9 трлн тенге. Верхний предел государственного долга установлен на уровне не выше 50% к ВВП для стран-членов ЕАЭС, — заявил Даурен Темирбеков.

По его словам, в настоящее время долговые индикаторы, установленные Концепцией управления государственными финансами, находятся в зоне допустимых значений. Прогнозы на 2024–2028 годы показывают, что государственный долг в указанные годы не превысит лимит и будет находиться в пределах 25% к ВВП, а правительственный долг на уровне 21% к ВВП.