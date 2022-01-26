Государственная программа поддержки и развития бизнеса успешно реализуется в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержания действующих и создания новых постоянных рабочих мест успешно реализуется Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении промышленности и туризма Акмолинской области, во исполнение поручений Главы государства, в программу в течение прошлых двух лет внесен ряд изменений, усиливающих меры поддержки бизнеса. В частности, добавлено новое направление «Поддержка субъектов малого, в том числе микропредпринимательства», конечная ставка вознаграждения по кредитам для заемщиков снижена до 6%, отменены отраслевые ограничения, максимальный размер кредита увеличен до 7 млрд тенге и так далее.

«В настоящее время программа реализуется по трем направлениям, из которых два относятся к финансовым мерам поддержки. Это поддержка субъектов малого, в том числе микропредпринимательства, отраслевая поддержка предпринимателей или субъектов индустриально-инновационной деятельности и предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства. Региональным координатором Программы на областном уровне выступает управление предпринимательства и туризма Акмолинской области, которое также является рабочим органом Регионального координационного совета при акимате области», - поделились в ведомстве.

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» осуществляет мониторинг реализации Программы в части субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, гарантирования по кредитам и предоставления государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Национальная палата предпринимателей осуществляет нефинансовую поддержку, для реализации которой действует Центр обслуживания предпринимателей, где можно получить весь спектр консультаций, пройти обучение, написать бизнес-план и т.д. Также НПП «Атамекен» запущен интернет-портал «Правительство для бизнеса» (g4b.kz) для предоставления государственной поддержки потенциальным и действующим предпринимателям в режиме-онлайн по принципу «единого окна».

«По инструменту «грантовое финансирование» решения принимаются конкурсной комиссией, состоящей из представителей депутатского корпуса, общественных объединений, вузов, предпринимателей, СМИ. При оценке бизнес-проектов наряду с критерием новизны бизнес-идеи, конкурентоспособности и готовности к внедрению, большое внимание уделяется социальной направленности проекта. Так, за последние три года 20 грантов были выданы предпринимателям, относящимся к социально – уязвимым слоям населения, 39 грантов выдано молодым предпринимателям», - отметили в ведомстве.

К примеру, проект «Создание цеха по сбору и переработке бытовых отходов» ТОО «Кокше-Утилизация» в 2017 году получил грант в сумме 3,5 млн тенге. Сегодня директор предприятия – инвалид первой группы Владимир Плетнев успешно ведет работу по сбору и первичной переработке ТБО в городе Кокшетау.

В 2018 году в Степногорске выдан грант в сумме три млн тенге ИП Мазанову Б.С. по проекту «Открытие тренажерного зала для людей с дополнительными потребностями».

В 2019 году 2,7 млн тенге получило ИП «Ермак» Ерейментауского района по проекту «Лазерная резка и гравировка» и два млн тенге – ИП «Ахметова А.К.» Буландынского района по проекту «Мини-полиграфические и фотоуслуги». Предприниматели так же относятся к лицам социально уязвимой категории.

«Ежегодно поступают заявки в сумме, значительно превышающей выделенные средства. Так, в 2020 году поступило 169 заявок, выдано 26 грантов (в том числе от молодежи поступило 43 заявки, выдано 12 грантов), в 2021 году поступило 177 заявок, выдано 38 грантов (в том числе от молодежи 44 заявки, выдано 13 грантов). В 2022 году на реализацию программы ДКБ-2025 выделено 4836,7 млн тенге. При этом, в связи с востребованностью программы для бизнеса в Министерство национальной экономики заявлено о дополнительном выделении средств из республиканского бюджета. В этом случае еще больше предпринимателей смогут воспользоваться инструментами программы «Дорожная карта бизнеса – 2025», - резюмировали в ведомстве.